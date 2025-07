Такий спосіб проходження має показати історію Еллі та Еббі з іншого боку.

Через п'ять років після релізу The Last of Us Part II отримала оновлення, що дає змогу пройти сюжет гри в хронологічному порядку. Апдейт доступний безкоштовно для всіх власників The Last of Us Part II: Remastered.

Як пояснили в Naughty Dog, Chronological Experience - це експеримент. Розробники просто задумалися, який би вигляд мала історія, якщо розповісти її по порядку.

Тепер гравці зможуть простежити, як епізоди з життя Еллі та Еббі плавно перетікають один в одного, а їхні маршрути Сіетлом перетинаються. Хронологія також розставляє акценти: сцена з подарунком у вигляді гітари тепер відразу логічно переходить у те, як Еллі вчиться грати.

Це вже не перше нововведення для ремастера: раніше в ньому з'явилася roguelike-режим No Return, а 2025 року Sony випустила Complete-видання з обома частинами і портом на ПК.

Крім режиму, патч містить виправлення багів і технічні поліпшення. А ще - бонус для фанатів Uncharted. За повне проходження Chronological Experience відкриються скіни Джоела і Томмі в образах Нейтана і Сема Дрейків. Щоправда, використовувати їх можна тільки в режимі No Return.

