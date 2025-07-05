Можливо, у грі з'являться діалоги, які підлаштовуватимуться під поведінку гравця.

Naughty Dog продовжує роботу над своєю наступною грою, Intergalactic: The Heretic Prophet, яка обіцяє стати найбільш нестандартною в історії студії. І нова вакансія говорить, що в проєкті з'явиться система діалогів на базі штучного інтелекту.

В оголошенні про пошук старшого дизайнера діалогів зазначено, що фахівець відповідатиме за репліки персонажів у кат-сценах, геймплейних сценах і "AI-driven dialogue systems", тобто за діалоги, що генеруються за допомогою нейромережі.

Це може свідчити про те, що в грі з'являться динамічні й адаптивні діалоги з NPC, особливо якщо Intergalactic справді виявиться відкритішою за структурою, ніж минулі лінійні проєкти Naughty Dog.

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Глава студії Ніл Дракманн уже висловлювався на підтримку штучного інтелекту в геймдеві. За його словами, такі технології можуть спростити розробку, знизити витрати і відкрити нові горизонти для оповіді.

Раніше Ніл Дракманн розповів, про що буде Intergalactic: The Heretic Prophet. Це гра про релігію та самотність, над якою команда Дракманна працює вже 4 роки.

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