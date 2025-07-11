Шанувальники серії засудили видавця Krafton за звільнення оригінальних творців гри.

У мережі тривають розмови щодо "турбулентності" у студії Unknown Worlds, яка займається створенням підводного виживача Subnautica 2. На початку місяця з компанії пішли її засновники та керівники, а саму гру перенесли на 2026 рік.

Фанати серії закликають геймерів не купувати Subnautica 2 і бойкотувати гру. Шанувальники впевнені, що видавець Krafton наживається на розробниках і спеціально переніс вихід гри, щоб не виплачувати їм грошовий бонус у розмірі $250 млн, який їм за контрактом обіцяли в разі досягнення певних фінансових показників до кінця 2025 року.

"Не купуйте Subnautica 2. Видавець Krafton звільнив 3 засновників студії Unknown Worlds, переніс гру на 2026 рік, щоб не платити розробникам $250 млн як бонус. Не підтримуйте цих тіньових бізнесменів. Вони вже достатньо нажилися на студії – не дайте їм заробити ще більше", – ідеться у зверненні, яке на сабреддіті "виживача" набрало понад 45 тисяч голосів.

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Хоч деякі геймери і не вірять, що це допоможе якимось чином вплинути на видавця, більшість закликають інших бойкотувати другу частину Subnautica і не купувати її, щоб домогтися справедливості по відношенню до засновників Unknown Worlds.

Видавець Krafton зі свого боку звинувачує оригінальних творців Subnautica в саботажі розроблення сиквела, що й призвело до значних затримок і того, що поточна версія гри не готова до релізу у 2025-му. На що колишній геймдиректор Subnautica зауважив, що ніколи б не кинув гру чи команду з власної волі.

Офіційно гру перенесли на 2026 рік, щоб "додати більше контенту до запуску стартової версії гри". Автори планують доводити Subnautica 2 до ладу протягом кількох років. Також з'явився перший геймплейний трейлер сиквела.

Subnautica 2 – продовження мегапопулярного підводного виживача, що вийшов у 2018 році. На відміну від першої частини, у сиквелі буде кооперативний режим до чотирьох гравців. Також обіцяють збільшити масштаби, просунуте будівництво баз і більше можливостей для крафту.

До слова, Subnautica 2 посідає друге місце в списку бажаних Steam. На першому місці залишається Hollow Knight: Silksong – продовження вже культової "метроідванії", яку анонсували ще 2019 року. Очікується, що вона вийде до зимових свят.

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