У кооперативний інді-хіт PEAK додали українську мову

Користувачеві разом із друзями (або поодинці) необхідно піднятися на гору, яка змінюється кожні 24 години.

Кооперативний симулятор скелелаза PEAK отримав важливе оновлення – до гри додали текстовий переклад 12 мовами, зокрема українською. Це стало чудовою новиною для вітчизняних гравців, які з релізу просили локалізацію.

Крім перекладу, патч вніс зміни в баланс і виправив кілька багів. Серед них – помилка з недоступністю рюкзаків і чорним екраном, йдеться в патчноуті.

PEAK вийшла 16 червня в Steam і відтоді зібрала понад 40 тисяч відгуків (93% з них позитивні). На початку липня стало відомо, що гра розійшлася тиражем 4,5 млн копій. Щодня гра збирає тисячі геймерів. Піковий онлайнзаостанні 24 години склав 93 тис. людей.

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У PEAK ви разом із друзями (або поодинці) повинні підійматися на гору – це єдина надія на порятунок із таємничого острова. Проблема в тому, що кожні 24 години генерується "нова" гора, а шлях до вершини лежить через чотири небезпечні біоми. Щоб вижити, потрібно покладатися на товаришів.

У процесі підйому можна знаходити корисні предмети – наприклад, енергетики, гарпуни з ланцюгами або мотузками та багато іншого. PEAK продається в Steam за 159 грн.

Як УНІАН уже писав, Subnautica 2, одну з найочікуваніших ігор Steam, перенесли на 2026 рік. Додатковий час дасть змогу додати більше контенту до запуску стартової версії гри. Хоча журналіст Джейсон Шрайер називає інші причини перенесення.

Раніше дослідження показало, навіщо ПК-геймери купують ігри, в які ніколи не будуть грати. Steam уже давно вийшов за рамки ігрового майданчика, перетворившись на елемент колекціонування, так само як "Лего".

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