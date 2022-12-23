S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl не потрапила в рейтинг.

Наступний рік обіцяє бути багатим на помітні ігри. В одному тільки лютому вийдуть Hogwarts Legacy, Dead Island 2, Company of Heroes 3 і ще кілька помітних проектів. Через різноманітність релізів складно зрозуміти, які новинки 2023 року користувачі чекають найсильніше. Щоб розібратися в цьому питанні, було проведено невелике дослідження. Результати вийшли досить несподіваними.

Працівники сайту Top10Casinos озброїлися списком майбутніх ігор, які зібрав портал PC Gamer, і проаналізували пошуковий трафік за допомогою сервісу Ahrefs. Вони встановили обсяг запитів в Мережі для кожного проекту і таким способом визначили, які новинки можуть вважатися найочікуванішими.

На першому місці опинилася екшен-RPG у всесвіті "Гаррі Поттера" Hogwarts Legacy. Це перша гра за мотивами знаменитої франшизи за довгий час, та ще й з відкритим світом і варіативним сюжетом. Друге місце теж дісталося екшен-RPG — Starfield від Bethesda Game Studios. А замикає першу трійку Diablo 4, яка повинна повернути велику серію до похмурих витоків.

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Тут варто внести кілька зауважень. Пошуковий трафік частково залежить від рекламної активності навколо гри, а чим ближче реліз, тим її більше. Це може вплинути на результати. Крім того, не до кінця зрозуміло, чи враховувалися всі варіанти пошуку.

Наприклад, навряд чи багато хто застосовує офіційну назву S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, коли вони хочуть отримати новини про гру. Напевно, використовуються більш стандартні запити "Сталкер 2" і Stalker 2. Можливо, вони не включені в дослідження, і з цієї причини український шутер не потрапив в рейтинг, як і деякі інші проекти.

Найочікуваніші ігри 2023 року

Hogwarts Legacy — 1,23 мільйона запитів; Starfield — 540 тисяч запитів; Diablo 4 — 301 тисяч запитів; Sons of The Forest — 224 тисяч запитів; Baldur's Gate 3 — 206 тисяч запитів; Forspoken — 192 тисяч запитів; The Day Before — 187 тисяч запитів; Blue Protocol — 185 тисяч запитів; Resident Evil 4 — 161 тисяч запитів; The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom/Ark 2 — 154 тисяч запитів.

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