Але, в будь-якому разі, багато людей залишилися без роботи.

Romero Games, студія, заснована Джоном і Брендою Ромеро, нещодавно втратила фінансування свого нового шутера, але все ж таки не закрилася, незважаючи на чутки.

Студія не може назвати видавця, який відрізав фінансування, але всім очевидно, що це Xbox. В офіційній заяві Romero Games спростувала інформацію про закриття і повідомила, що команда продовжує працювати і зараз активно шукає нових інвесторів:

"Нам надійшли пропозиції від кількох різних видавців, які пропонують довести нашу гру до фінальної межі. Зараз ми розглядаємо ці варіанти".

Раніше колишні співробітники повідомляли в соцмережах про масові звільнення і повне закриття студії, що породило плутанину.

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Romero Games розробляє якийсь неанонсований шутер від першої особи з 2022 року. Ця гра має відродити кар'єру Ромеро після скасованої у 2018 році Blackroom.

Раніше ці ж співробітники розповіли, що Xbox не попередив Джона Ромеро про закриття його студії, хоча вони зустрічалися за день до цього. Унаслідок цього рішення близько 100 осіб втратили роботу.

Крім того, нещодавно журналісти Kotaku поділилися, чому ігри Xbox не змогли. Серед проблем видання назвало невміння компанії працювати з творчими керівниками.

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