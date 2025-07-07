Реліз Mafia: The Old Country заплановано на 8 серпня.

На YouTube-каналі IGN вийшов ролик із геймплеєм Mafia: The Old Country. У ньому показали фрагменти п'ятої глави сюжетної кампанії, без спойлерів, але з демонстрацією місії.

Події гри розгортаються на Сицилії на початку 20 століття, за десятиліття до першої Mafia, і розкаже історію про становлення такого феномена, як мафія. У ролику можна побачити прогулянки селом, перестрілки, стелс-епізод і взаємодію з NPC.

Автори відео заздалегідь відредагували матеріал, щоб не розкривати ключових деталей сюжету і персонажів.

Відео дня

IGN обіцяє присвятити грі цілий місяць. Уже 14 липня вийде велике прев'ю за підсумками трьох годин геймплею, а пізніше - додаткові матеріали та інтерв'ю.

Реліз Mafia: The Old Country заплановано на 8 серпня. Гра буде доступна на ПК, PS5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що Mafia: The Old Country пішла "на золото". Це означає, що гра вже повністю готова до релізу і переносів більше не буде.

Крім того, нещодавно з'явилися подробиці розробки Mafia The Old Country. У грі будуть перегони на конях і бої на ножах.

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