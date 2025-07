Вініт Агарвал покинув Naughty Dog після закриття багатокористувацького The Last of Us.

Вініт Агарвал, один із провідних дизайнерів Naughty Dog, залишив студію та поїхав до Японії, де збирається відкрити власну ігрову компанію. Він повідомив про це в X 8 липня, додавши, що вже працює над новим проєктом.

Агарвал пропрацював у Naughty Dog понад десять років і встиг взяти участь у створенні Uncharted 4, Lost Legacy і The Last of Us Part 2. Крім того, він був головним розробником мультиплеєрної гри за The Last of Us, яку в підсумку скасували.

Після закриття проєкту він намагався запустити ще одну одиночну гру в рамках студії, але і вона була згорнута. Це, за його словами, стало останньою краплею - і в січні він пішов із Naughty Dog.

Подробиць про новий проєкт поки що немає, крім того, що він розробляється на Unreal Engine 5 і, найімовірніше, буде мультиплеєрним. Агарвал говорив, що скасування багатокористувацької The Last of Us сильно його розчарувало, а сам він по-справжньому захоплений мережевими іграми.

Раніше ми розповідали, що в The Last of Us 2 з'явився новий режим гри з проходженням у хронологічному порядку. Такий спосіб проходження має показати історію Еллі та Еббі з іншого боку.

