Вініт Агарвал, один із провідних дизайнерів Naughty Dog, залишив студію та поїхав до Японії, де збирається відкрити власну ігрову компанію. Він повідомив про це в X 8 липня, додавши, що вже працює над новим проєктом.
Агарвал пропрацював у Naughty Dog понад десять років і встиг взяти участь у створенні Uncharted 4, Lost Legacy і The Last of Us Part 2. Крім того, він був головним розробником мультиплеєрної гри за The Last of Us, яку в підсумку скасували.
Після закриття проєкту він намагався запустити ще одну одиночну гру в рамках студії, але і вона була згорнута. Це, за його словами, стало останньою краплею - і в січні він пішов із Naughty Dog.
Подробиць про новий проєкт поки що немає, крім того, що він розробляється на Unreal Engine 5 і, найімовірніше, буде мультиплеєрним. Агарвал говорив, що скасування багатокористувацької The Last of Us сильно його розчарувало, а сам він по-справжньому захоплений мережевими іграми.
Раніше ми розповідали, що в The Last of Us 2 з'явився новий режим гри з проходженням у хронологічному порядку. Такий спосіб проходження має показати історію Еллі та Еббі з іншого боку.