Заблокована модифікація прославляла південнокорейського диктатора Чон Ду Хвана.

Мод Gwangju Running Man для Mount and Blade зник зі Steam у середині червня. Модифікацію видалила сама Valve на прохання південнокорейського регулятора Game Rating and Administration Committee.

Сам мод являв собою праворадикальну переробку Mount and Blade: Warband, де події переносяться до Південної Кореї 80-х років за часів повстань проти диктатора Чон Ду Хвана в Кванджуні. У самій грі протестувальники представлені ворогами для гравця.

У реальності протести проти військової диктатури були жорстоко придушені. За різними даними, загинуло до 2300 осіб. Сьогодні повстання вважається однією з ключових подій в історії країни, йому присвячений національний день пам'яті.

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Gwangju Running Man переказував події в дусі ультраправої риторики: з виправданням масових убивств, вихвалянням диктатора Чон Ду Хвана і дискредитацією пам'яті жертв.

Спочатку мод заборонили до поширення в Південній Кореї, після чого запросили повне видалення зі Steam.

Раніше ми розповідали, що творець найбільшого сайту з модами Nexus Mods пішов у відставку і призначив наступників. Робін Скотт заснував сайт 24 роки тому.

Крім того, нещодавно аналітики з'ясували, які жанри ігор у Steam найпопулярніші. Тільки на екшени припадає 58% виручки.

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