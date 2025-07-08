Гра стане доступною для купівлі вже 17 липня.

У Саудівській Аравії офіційно дозволили до продажу Grand Theft Auto 5. Управління з регулювання медіа видало грі віковий рейтинг 21+, і вона надійде в магазини вже 17 липня. Те ж саме стосується й ОАЕ.

До цього моменту GTA 5 не продавалася в регіоні офіційно, бо так і не отримала вікового рейтингу через дорослий контент. Представник регулятора в соцмережах назвав цю подію майже неможливою, але радісною.

Щоправда, поки неясно, чи з'явиться в місцевій версії весь оригінальний вміст. Наприклад, є шанс, що з GTA Online приберуть казино, як це вже робили в деяких країнах.

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Паралельно Саудівська Аравія дедалі активніше впускає до себе західні розваги: тут проводять Формулу-1, турніри з Valorant і Call of Duty, а тепер ще й GTA в магазинах.

Зате тепер є всі шанси, що GTA 6 відразу почне продаватися в Саудівській Аравії.

Раніше ми розповідали, що новий трейлер GTA 6 встановив абсолютний рекорд, випередивши фільми Marvel. Rockstar каже, що це найбільший запуск відеоролика в історії.

Крім того, нещодавно колишній співробітник Rockstar розповів сюжети старих скасованих версій GTA 6. Усього було 3 сценарії, але в компанії їх порахували занадто похмурими.

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