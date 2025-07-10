Таким чином Маркус Перссон висловив свою підтримку ініціативи Stop Killing Games.

Маркус "Notch" Перссон, який створив Minecraft, одну з найпопулярніших ігор у світі, висловив свою підтримку ініціативи Stop Killing Games. На його думку, геймери повинні мати можливість грати в куплені ігри стільки, скільки захочуть – без обмежень за часом або наявністю серверів.

Петиція, яка на момент публікації зібрала 1,3 мільйона підписів, зобов'язує розробників ігор гарантувати постійний доступ гравців до ігор, навіть у разі відключення онлайн-сервісів. Одним із нещодавніх прикладів стала The Crew - Ubisoft вимкнула сервери, зробивши гру фактично марною.

У судовій справі про закриття The Crew видавець Ubisoft наполягає, що гравці "не володіють купленими іграми", а лише "купують тимчасову ліцензію на їхнє використання".

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Якщо купівля гри – не володіння, то й піратство – не крадіжка – заявив Notch у своєму блозі в X.

Якщо ініціативу Stop Killing Games підтримає Євросоюз, розробникам доведеться створювати ігри так, щоб вони працювали і без інтернету, особливо коли тайтли і DLC були куплені за гроші. У відповідь на це багато ігрових компаній розкритикували цю ініціативу.

Крім Notch, ініціативу підтримують відомі інфлюенсери, такі як PewDiePie, Cr1TiKaL, xQc і jacksepticeye. Водночас існує думка, що публічні сервери становлять серйозну небезпеку для самих же гравців.

Раніше в GOG нагадали, що придбані в їхньому магазині ігри не можна відібрати. У такий спосіб CD Projekt відповіла на оновлення політики ліцензування Valve у Steam, що "купівля цифрових товарів не дає права на їхнє володіння".

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