Завдання Strange Tales of the безкоштовне для всіх гравців.

Rockstar раптово повернулася до Red Dead Online і випустила перше велике оновлення за три роки.

Апдейт під назвою Strange Tales of the West вийшов 1 липня і додав у гру надприродні завдання, тимчасові події та натяки на продовження.

Головна фішка оновлення - чотири нові телеграми, які замовляє письменник Теодор Левін. Його цікавлять усілякі дивацтва на Дикому Заході, і одна з місій відсилає гравців в Армаділло, заражений зомбі. Очевидно, це відсилання на доповнення Undead Nightmare для першого Red Dead Redemption.

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Крім завдань, з'явився новий івент із тимчасовими випробуваннями та нагородами. І головне, все це - безкоштовно.

Примітно, що в рекламних матеріалах Rockstar згадала "Strange Tales of the West: Volume 1". Це натякає, що продовження вже в розробці.

Раніше ми розповідали, що Red Dead Redemption 2 оновила рекорд за одночасним онлайном після знижок у 80%. Онлайн пробив позначку в 85 тисяч осіб.

Крім того, нещодавно блогер дізнався, звідки течуть річки в Red Dead Redemption 2. Rockstar вдалося зробити практично повністю реалістичну систему річок.

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