The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — це гра колосальних масштабів з контентом на понад 100 годин дослідження. Але один зі спідраннерів вже пройшов свіжий пригодницький екшен за 94 хвилини. А найцікавіше, що проеєкт вийшов тільки сьогодні.

Вражаючим результатом відзначився ентузіаст під псевдонімом gymnast86. Свій забіг він опублікував на особистому YouTube-каналі. Гравець дістався до фіналу за 1 годину, 34 хвилини і 33 секунди. Він виступав у категорії Any%, де дозволено використання будь-яких хитрощів. Саме тому gymnast86 активно застосовував баги і уразливості.

Наприклад, спідранер часто маніпулював глайдером для прискорення переміщення. Але переважно забіг ентузіаста побудований на знанні The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom і використанні доступних механік. Гравець чітко знав, куди бігти і де добути потрібну зброю. А ще він застосовував короткі шляхи для зменшення маршруту і різні бойові здібності для максимально швидкого знищення босів.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — основні подробиці

У проєкті користувачів чекає нова історія і розширена кількість ігрових механік. Розробники надихалися ідеями, які не вдалося реалізувати в Breath of the Wild.

Світ в Tears of the Kingdom перекочував з попередньої частини, але значно розрісся в розмірах. Наприклад, Лінк може досліджувати споруди на небесних островах.

З геймплейних можливостей в сиквелі варто відзначити будівництво різноманітних механізмів, повернення предметів у вихідну форму і кілька нових способів взаємодії з оточенням.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вийшла 12 травня 2023 ексклюзивно на Nintendo Switch.

