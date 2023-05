У боротьбі за звання гри року з'явився явний претендент.

Західні критики заздалегідь отримали в свої руки The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom і оцінили гру. Новинка очікувано отримала найвищі бали і стала претендентом на звання найкращої в 2023 році.

На Metacritic проєкт має 96 балів після 91 рецензії. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom не отримала жодного поганого огляду, а найнижчу оцінку поставив портал gfinity. Критики відзначили, що в сиквелі Breath of the Wild повністю переосмислили колишню концепцію.

Світ став вертикальнішим, з'явилися нові механіки і можливості, а битви відчуваються інакше. При цьому свобода дій і варіативність у вирішенні завдань стала ще більшою. Такого результату вдалося досягти завдяки різним підходам до взаємодії з оточенням і будівництву механізмів.

Фірмовий дух пригоди теж нікуди не зник у The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Гра дарує користувачам можливість відчути себе першовідкривачами. Вона наповнена секретами і підземеллями, які можна досліджувати протягом десятків годин.

Оцінки The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom від окремих видань

Pocket Tactics (10 з 10): "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom бере магію Breath of the Wild і робить її більшою, смішнішою та набагато веселішою. Це чудовий час, наповнений красою та радістю, і на Switch немає нічого подібного".

GamesRadar+ (4,5 з 5): "Хоча Zelda: Tears of the Kingdom часом майже лякаюче велика, їй вдається зберігати фокус і давати багатий, потужний досвід, який ґрунтується на тому, що було раніше".

Gfinity (6 з 10): "Якщо ви ще не ступали у відкритий світ Хайрула, то Tears of the Kingdom — кращий спосіб познайомитися з ним, адже в ній достатньо нового, щоб все було цікаво. Але якщо вам не сподобалася гра 2017 року, можливо, одна історія не варта другої спроби".

