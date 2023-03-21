Він заявив, що США повинні докопатися до істини стосовно походження цього захворювання.

Президент США Джо Байден підписав закон про розсекречення даних щодо походження коронавірусу.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому. "Я розділяю намір Конгресу оприлюднити більше інформації про походження коронавірусу COVID–19", - прокоментував американський президент.

Байден нагадав, що у 2021 році доручив розвідці використати всі наявні в її розпорядженні інструменти для розслідування походження COVID-19, і ця робота до сих пір триває.

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"Ми повинні докопатися до суті походження COVID-19, щоб допомогти нам краще запобігати майбутнім пандеміям", - додав Байден.

Він зазначив, що його адміністрація продовжуватиме переглядати всю засекречену інформацію щодо походження COVID-19, в тому числі й потенційний зв'язок з Уханським інститутом вірусології. А також розсекретить і надасть багато такої інформації, але відповідно до конституційних повноважень, щоб не нашкодити нацбезпеці.

Походження коронавірусу

Встановити, звідки взявся коронавірус, намагалися експерти ВООЗ ще у 2021 році. Вони навіть відвідали Ухань, але встановити джерело походження хвороби вони так і не змогли, оскільки Китай не надав вихідні дані та інформацію про нульового пацієнта. Тому зародилися підозри про те, що коронавірус штучний і з'явився з китайської лабораторії.

15 лютого цього року керівництво ВООЗ визнало, що розслідування про проходження коронавірусу "зайшло в глухий кут". А 1 березня директор ФБР Крістофер Рей заявив, що пандемія COVID-19 сталася через витік вірусу з лабораторії в Ухані.

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