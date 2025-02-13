Мова йде про зменшення цін на найбільш затребувані медикаменти на 30% з 1 березня 2025 року.

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого 2025 року "Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців". Відповідний указ №82/2025 оприлюднено на сайті Офісу президента.

"Заслухавши інформацію члена РНБО – міністра охорони здоров’я України щодо ситуації, яка склалася на національному ринку лікарських засобів, та враховуючи необхідність забезпечення їх доступності для всіх категорій населення України, Рада національної безпеки і оборони України вирішила: узяти до відома інформацію стосовно намірів учасників фармацевтичного ринку України щодо зниження на 30 відсотків з 1 березня 2025 року цін на найбільш затребувані основні лікарські засоби з метою забезпечення їх доступності населенню України", - йдеться у документі.

Указ містить низку заходів, серед яких - зміни до законів.

Відео дня

Разом з тим Кабінет міністрів повинен встановити граничні постачальницько-збутові надбавки не вище як 10%, що нараховуються дистриб’юторами лікарських засобів до оптово-відпускних цін на всі зареєстровані лікарські засоби, та регресивні граничні торговельні (роздрібні) надбавки до закупівельних цін на всі рецептурні лікарські засоби, а також граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище як 35% до закупівельних цін на всі зареєстровані безрецептурні лікарські засоби.

Також Кабмін має ужити заходів щодо встановлення заборони з 1 березня 2025 року на здійснення маркетингових послуг, послуг із промоції лікарських засобів, інформаційних та інших послуг, пов’язаних із реалізацією лікарських засобів кінцевому споживачу.

Крім того, уряд повинен відновити з 1 березня 2025 року заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами і медичними виробами, вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

У "Дію" надходитимуть електронні направлення до лікаря

Як повідомляв УНІАН, у державний застосунок "Дія" надходитимуть електронні направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення.

"Уряд затвердив зміни до постанови. Скоро запустимо медичні пуші в "Дії", щоб ви не губили важливу інформацію серед купи смс у телефоні", - зазначив віце-прем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У "Дію" надходитимуть такі сповіщення, як номери рецепта та код погашення; код направлення до лікарів.

Також у застосунку можна буде отримати запити на доступ до даних, згоду на обробку персональних даних, затвердження плану лікування тощо.

Вас також можуть зацікавити новини: