Не освіжає!: Супрун розповіла про небезпечні напої у спеку

Навіть слабкоалкогольні напої в спеку - це суттєва шкода здоров’ю, наголосила Супрун.

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла про ризики вживання алкоголю влітку, зокрема, й на пляжі.

Так, на своїй сторінці у Facebook вона пояснила, на які ризики наражається людина, розпиваючи спиртні напої у спеку:

1. Зневоднення. У спеку ми втрачаємо воду, а алкоголь це посилює, він діє як діуретик, тобто змушує нирки виводити воду, а не утримувати її.

2. Стає ще спекотніше. Через алкоголь мозок гірше оцінює внутрішню температуру тіла.

"Тому здається, що алкоголь зігріває. Судини шкіри розширюються. Але повітря теж гаряче, і бажане охолодження не настає. Зате може сильно впасти тиск і виникнути відчуття втоми і слабкості", - зазначила Супрун.

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3. Ризик серцевого нападу тимчасово зростає після прийому спиртного. Навіть якщо ви рідко п’єте. У спеку із потом виводяться цінні для роботи серця електроліти: калій, натрій. Серцю важко працювати за таких умов. Від спеки та розширення судин тиск може суттєво впасти і навіть спричинити запаморочення. Людям, у яких хворе серце, категорично не можна пити в спекотну погоду.

4. Алкоголь та активний відпочинок несумісні. Так, вам може бути весело якийсь час, пояснює в.о. глави МОЗ. Але, по-перше, це буде додатковим навантаженням на серце. По-друге, збільшить ризик нещасних випадків. Зокрема, 25-50% випадків утоплення пов’язані зі споживанням алкогольних напоїв. Насамкінець, алкоголь погіршує відчуття балансу, і шанси впасти чи травмуватись зростають.

"У спекотну погоду найкраще пити напої, що містять електроліти: узвар, морс, лимонад або навіть теплий чай. Людям із хворим серцем, вагітним жінкам і тим, хто приймає ліки, категорично не можна пити алкоголь", - наголосила Супрун.

Раніше Супрун розповіла, чи можна у спеку охолодитися, випивши крижаної води чи з'ївши морозива.