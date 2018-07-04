Табір на Київщині, у якому отруїлися 12 дітей, досі працює (відео)

Усі діти занедужали три дні тому, вони – з художньої школи гімнастики імені Ірини Дерюгіної, у якої укладено контракт із закладом.

Приватний дитячий табір на Київщині, у якому отруїлись 12 відпочивальників, досі працює.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, наразі в реанімації залишається 8-річна Маргарита, яка, як і ще 11 дівчат, отруїлася невідомою речовиною у приватному дитячому таборі на Київщині.

Причина отруєння - поки невідома. Табір і досі працює, там залишаються на відпочинку понад дві сотні дітей. В обладміністрації кажуть, без висновків спеціальної комісії, закрити табір не можуть.

Усі діти занедужали три дні тому, вони – з художньої школи гімнастики імені Ірини Дерюгіної, у якої укладено контракт із закладом. Діти харчувалися у загальній їдальні і кажуть, що нічого додаткового не вживали.

Керівництво табору ситуацію не коментує.