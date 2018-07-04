Отруєння дітей в таборі на Київщині: у МОЗ розповіли про стан постраждалих

Нових звернень за медичною допомогою зі скаргами на отруєння не надходило.

Усіх 12 дітей, які отруїлись у дитячому таборі "Славутич" на Київщині, оглянули лікарі та не встановили причин для госпіталізації, лише одна дівчинка перебуває у тяжкому стані.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

"12 дітей були оглянуті лікарями, було проведено відповідні обстеження та аналізи. Лікарі підтвердили, що 7 з них мають ознаки захворювання. Покази до госпіталізації відсутні. Наразі очікуються результати лабораторних досліджень", - йдеться у повідомленні.

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У МОЗ зазначили, що дівчинку, яка перебуває у тяжкому стані, госпіталізовано до "Охматдиту" через наявність супутнього захворювання.

"Інші діти почуваються добре - нових звернень за медичною допомогою з подібними скаргами не надходило", - додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 3 липня, у Київській облдержадміністрації поінформували, що у дитячому таборі ТОВ «Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу «Славутич»» отруїлися 12 дітей, 8-річна дівчинка перебуває у комі.

2 липня фахівці Держпродспоживслужби взяли проби їжі, якою годують дітей в таборі, а сьогодні проводили посіви у дітей, які постраждали.