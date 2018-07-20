Хірургія серця: як змінюється життя після операції

Двом героям цієї публікації вже рекомендували ставати в чергу на трансплантацію, але хірургія серця допомогла їм повернутися до активного життя: подорожувати, ходити в спортзал і басейн і навіть підкорювати гори.

Операція на серці не заради операції, а щоб максимально поліпшити якість життя - ось головне завдання сучасної кардіохірургії. Чи справляється з нею українська хірургія серця і що потрібно, щоб лікування закінчувалося дійсно вражаючим результатом? Обговорюємо разом з провідним вітчизняним кардіохірургом, керівником Центру кардіохірургічної допомоги «Добробут» Олександром Бабляком, кардіологом Катериною Ревенко та пацієнтами, прооперованими в клініці.

Операція на серці дає максимальний ефект приблизно через півроку

Але для багатьох пацієнтів цей довгоочікуваний час настає ще раніше. 43-річний Вадим Безкоровайний з Одеси, капітан далекого плавання, вже через три місяці після операції успішно пройшов ретельну медкомісію і був допущений до роботи в морі. «Операція на серці була 1 серпня, сьогодні 14 грудня і я пишу цей пост, вже перебуваючи в рейсі, - з японського порту Йокогама», - написав на інтернет-форумі капітан, якому виконали одне з найскладніших кардіохірургічних втручань: пластику мітрального клапана.

Настільки швидке відновлення стало можливим багато в чому завдяки тому, що в клініці «Добробут» більшість операцій на серці, в тому числі і на мітральному клапані, роблять уже мініінвазивним способом - через невеликий розріз між ребрами. «Це істотно скорочує реабілітаційний період, оскільки під час мініінвазивного втручання організм пацієнта піддається на порядок меншому стресу. Важливу роль відіграє і психологічний комфорт - в разі, коли проводиться мініінвазивна операція на серці, пацієнти переживають менше негативних емоцій, вони більше налаштовані на активне і швидке відновлення », - пояснює кардіохірург Олександр Бабляк.

До слова, після повернення з рейсу Вадим відправився кататися на лижах - і прекрасно відчував себе під час активного відпочинку!

Басейн і спортзал, хоча ще півроку тому йшлося про пересадку серця

Ще більш вражаючий результат дала хірургія серця 34-річного Олександра Турзіна із Запоріжжя. Чоловік, у якого не функціонувала більша половина серця і якому вже рекомендували ставати в чергу на трансплантацію, після перенесених в березні двох складних операцій плаває в басейні, регулярно ходить в спортзал займатися на велотренажері і грає з сином в баскетбол. Хоча перед операцією Олександр вже не вставав з ліжка.

Виписуючи пацієнта зі стаціонару, лікарі попередили, що перші півроку - поки серце не адаптується до нових умов і не знайде резерви для поліпшення своєї роботи - можуть бути непростими. Але Саша каже, що відчутний ефект від операції відчув вже приблизно через три місяці. А зараз, через чотири місяці, оцінює свій стан на 9 балів за 10-бальною шкалою. До операції ця цифра не дотягувала і до «1».

Лікарі пояснюють настільки стрімкий прогрес багато в чому грамотним і відповідальним підходом Олександра до відновлення. «На відміну від багатьох пацієнтів, які після кардіохірургічного втручання, незважаючи на рекомендації лікарів, уникають фізичних навантажень, Саша зайнявся і плаванням (дуже ефективно для всіх, хто переніс операцію на серці), і тренуваннями на велосипеді. Правильно підібрана і - дуже важливо! - регулярна фізична активність - як під час тренувань, так і в повсякденному житті, в звичних речах – одна з головних умов успішної реабілітації, коли йде мова про хірургію серця», - говорить кардіолог Центру кардіохірургії «Добробут» Катерина Ревенко.

«Зовсім інший емоційний фон! Життя заграло фарбами»

У 20 років 41-річна киянка Ксенія Дроботун вже задихалася навіть під час ходьби, а в 40 її життя перетворилося на муку: був вражений мітральний клапан, траплялися напади миготливої ​​аритмії, а судини серця забилися атеросклеротичними бляшками. При цьому жінку не бралися оперувати в жодному кардіоцентрі країни, порадивши ставати в чергу на трансплантацію. «Відчай, страх, депресія», - так Ксенія описує свій стан в ті дні.

Врятувати важку пацієнтку взялися кардіохірурги клініки «Добробут». Багатокомпонентна операція - а Ксенії зробили протезування мітрального клапана, пластику тристулкового клапана і лівого передсердя, аортокоронарне шунтування - тривала вісім годин. І ці години перевернули життя киянки.

Через півроку жінка згадувала все, що відбувалося з нею до операції, як страшний сон. У неї вже були сили, а головне - бажання подорожувати разом з сім'єю, кататися на квадроциклі по Карпатам і проходити складні навіть для абсолютно здорової людини випробування в мотузкових парках. «Моє життя змінилося до невпізнання!» - говорить сьогодні Ксенія.

«У Космос, звичайно, не можна, а ось в баню - будь ласка!»

Так жартує 73-річний Володимир Іванович Зінченко з Київської області. «Операція на серці, а дев'ять місяців тому мені зробили багатосудинне коронарне шунтування мініінвазивним способом, омолодила мій організм, - каже чоловік. - Причому це доведено дослідженнями, а не просто мої відчуття. Вже через чотири місяці після операції я пройшов всі контрольні тести в клініці з показниками 60-річного чоловіка. Виходить мінус 13 років! Погодьтеся, непогано в моєму віці!».

Як і більшість пацієнтів кардіохірургів, Володимира Івановича в першу чергу цікавило, коли він зможе повернутися до звичного способу життя. Але в цьому питанні, як кажуть в кардіохірургії «Добробут», прихована одна з головних помилок: потрібно прагнути не до якнайшвидшого повернення до звичного життя, а до нового здорового способу життя. «Пацієнти повинні усвідомити, що звичний спосіб життя якраз і привів їх до нас. Щоб цього більше не повторилося, а операція на серці принесла той результат, на який людина розраховує, вона повинна переосмислити свій підхід до життя, правильно розставити пріоритети і, зрозуміло, працювати заради свого здоров'я. Без зусиль зберегти нову якість життя не вийде, навіть якщо операція на серці пройшла блискуче», - нагадує Олександр Бабляк.