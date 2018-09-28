На окупованому Донбасі різко зросла кількість отруєних питною водою (відео)

До лікарень люди почали звертатися ще кілька днів тому.

На окупованій території Донецької області люди масово потруїлися водою. Йдеться вже понад сотню потерпілих, серед них діти.

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Кількість отруєних постійно зростає, про це заявляє Павло Лісянський, представник омбудсмена на Донбасі.

Причина отруєння - марганець. Ним почали дезінфікувати воду у водогоні замість хлору, запаси якого вичерпались.

Як повідомляв УНІАН, в окупованій Макіївці Донецької області сталося масове отруєння питною водою. Зокрема, 25 вересня до міської лікарні Макіївки масово почали надходити звернення зі скаргами на погане самопочуття з такими симптомами: біль в ділянці живота, блювота, озноб, підвищення температури, у тяжких випадках - виражена інтоксикація та зневоднення.

Після масового отруєння питною водою спочатку повідомлялося про 87 госпіталізованих.