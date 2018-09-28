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На окупованому Донбасі різко зросла кількість отруєних питною водою (відео)

10:20, 28 вересня 2018
Країна
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Кількість отруєних постійно зростає, про це заявляє Павло Лісянський, представник омбудсмена на Донбасі.

Причина отруєння - марганець. Ним почали дезінфікувати воду у водогоні замість хлору, запаси якого вичерпались. 

Як повідомляв УНІАН, в окупованій Макіївці Донецької області сталося масове отруєння питною водою. Зокрема, 25 вересня до міської лікарні Макіївки масово почали надходити звернення зі скаргами на погане самопочуття з такими симптомами: біль в ділянці живота, блювота, озноб, підвищення температури, у тяжких випадках - виражена інтоксикація та зневоднення.

Після масового отруєння питною водою спочатку повідомлялося про 87 госпіталізованих.

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Теги: #Донбас#вода#отруєння