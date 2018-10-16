Українцям пояснили процедуру отримання "пакунка малюка" після народження дитини

Допомога має видаватися при виписці як батькові, так і матері.

Одноразова натуральна допомога «Пакунок малюка» має видаватися при виписці як батькові, так і матері, а також у випадках усиновлення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявила заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Олександра Чуркіна.

«Має отримуватися при виписці. Якщо на момент виписки цей пакунок є відсутнім в пологовому будинку, то один з батьків заповнює заяву», - пояснила вона.

Чуркіна уточнила, що заяву може заповнити як мати при виписці, так і батько. «Ці пакунки малюка видаються незалежно від того, де мати народила немовля: чи державний пологовий будинок, чи приватний. Якщо мати народила вдома, процедура залишається: реєструється немовля, пишеться заява до управління соціального захисту і отримується «Пакунок малюка», - додала вона.

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Заступник міністра наголосила, що «Пакунок малюка» видають навіть, якщо від дитини відмовилися батьки, і її направляють на усиновлення. «То батькам-усиновителям буде надано «Пакунок малюка». Або навіть патронатній родині, яка може одразу забрати дитину до родинного середовища, також буде надано «Пакунок малюка», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що з 1 вересня 2018 року породіллям видаватимуть соціальну допомогу від держави baby-box («Пакунок малюка»).

Допомога має видаватися додатково до інших уже наявних виплат при народженні дитини.

У пакунку мають бути пелюшки, підгузки, олійка, присипка, сорочечки, чепчики, спеціальний матрац, два види ковдр, друковані матеріали з інформацією про догляд за новонародженим.

Тоді Чуркіна уточнила, що орієнтовна вартість такого пакунку становитиме 5 тис. грн.