В Ізмаїлі 6-місячна дівчинка померла через кілька днів після щеплення - поліція почала розслідування

Батьки вважають, що дівчинка загинула через планове щеплення, яке робили за кілька днів до смерті. Медики це заперечують.

У м. Ізмаїл Одеської області поліція почала розслідування за фактом раптової смерті 6-місячної дитини.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіції в області, дівчинка, 2018 року народження, померла цього тижня.

Згідно з повідомленням, за словами матері, вона побачила, що дитина під час сну перестала дихати. Її доставили до лікарні, але реанімаційні заходи не допомогли, й медики констатували смерть.

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«Батьки вважають, що дівчинка загинула через планове щеплення, яке робили за кілька днів до смерті. Медичні працівники таку можливість заперечують, стверджуючи, що всі вакцини перевірені та є якісними. Зараз призначено відповідну експертизу, для якої відібрано біоматеріали. Після її завершення можна буде робити якісь висновки», - сказав представник управління.

Попередня причина смерті - синдром раптової дитячої смерті.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) із позначкою «природна смерть». Розслідування проводять співробітники Ізмаїльського відділу поліції.