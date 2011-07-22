Янукович підписав закон щодо соцдопомоги студентам до 23 років

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України «Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» щодо уточнення окремих положень».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила відповідний закон 6 липня.

Даним законом вносяться зміни до статті 4 Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, якими передбачено включення до складу малозабезпеченої сім’ї повнолітніх дітей, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах до досягнення 23 років і не мають власних сімей, незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації.