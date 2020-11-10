Зубний біль - дуже неприємний симптом, який вимагає якнайшвидшого лікування.

Кожен, хто стикався із зубним болем, знає - цей вид болю один з найбільш болісних і неприємних. Зубний біль може варіюватися від легкого до дуже важкого.

При виникненні будь зубного болю не можна відкладати похід до лікаря, оскільки можуть розвинутися ускладнення. Однак під час очікування візиту до стоматолога можна трохи полегшити зубний біль.

Причини болю в зубі

Зуб може хворіти з різних причин. Визначити їх може лікар.

Запущений карієс . При карієсі руйнується емаль зуба.

. При карієсі руйнується емаль зуба. Сильний пульсуючий зубний біль може бути симптомом пульпіту . Зуб болить сильніше при впливі гарячої та холодної їжі.

. Зуб болить сильніше при впливі гарячої та холодної їжі. Стійкий постійний ниючий біль може свідчити про періодонтит (запалення зуба біля коріння).

(запалення зуба біля коріння). Біль в зубі після пломбування або інших операцій над зубом - це нормально. Він має пройти через кілька днів. Якщо біль не проходить тиждень і більше - зверніться до лікаря.

Біль в зубі: що робити

При виникненні будь-якого, навіть не сильного болю, потрібно відразу записуватися до стоматолога. Відсутність лікування призводить до ускладнень. Може початися руйнування зуба, зараження сусідніх зубів, інфекція ясен, потрапляння інфекції в горло або ніс, що може привести до видалення зуба.

Як зняти зубний біль вдома

До візиту до стоматолога можна полегшити свій стан і прийняти знеболюючу таблетку. Пам'ятайте, що знеболювання зуба не лікує його і не прибирає причину болю. Таблетки допоможуть зменшити біль на кілька годин в очікуванні лікування у стоматолога. Приймати ліки варто згідно з інструкцією.

Анальгін - можна прийняти при слабкому болю.

Кетанов - при ниючому і тривалому зубному болю.

Німесулід - при інтенсивному болю в зубі.

Можна на кілька секунд прикласти до хворого місце кубик льоду.

Народні засоби при болю в зубі

Для зняття болю можна використовувати трав'яні полоскання: з ромашкою, шавлією, корою дуба, календулою. Вода повинна бути ледь теплою.

Також при болю в зубі можна використовувати розчин солі та соди: по половині чайної ложки на склянку теплої води. Полощіть розчином хворий зуб у міру виникнення болю.

Що не можна робити при болю в зубі

При виникненні зубного болю не можна затягувати з візитом до лікаря.

Не можна прикладати гарячі компреси , приймати гарячу їжу - це може ускладнити запалення.

, приймати гарячу їжу - це може ускладнити запалення. Заборонено колоти собі знеболюючі ін'єкції .

. Не можна прикладати до зуба товчений анальгін - він руйнує зуб.

до зуба товчений - він руйнує зуб. Ні в якому разі не можна приймати антибіотики без призначення лікаря.

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Автор: Катерина Пулатова