Загалом в країні від коронавірусної хвороби вже повністю імінузовані понад 138 тис. осіб.

В Україні вчора щеплення від коронавірусу отримала 34 тис. 481 особа.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Загалом від початку кампанії з вакцинації проти COVID-19 щеплено 1 млн 076 тис. 795 осіб, з них отримали дві дози – 138 тис. 090.

Щеплення проводилось 342 мобільними бригадами з імунізації та у 406 пунктах щеплень.

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Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї, та вакциною Janssen, розробленою американською компанією Johnson & Johnson.

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Автор: Вікторія Токарєва