Для мінімізації черг у Міжнародному виставковому центрі змінено організацію вакцинації киян, записаних через додаток "Дія".

У столичному Центрі вакцинації проти COVID-19 можна буде зробити щеплення без запрошення.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує прес-служба КМДА.

«Зважаючи на досвід попередніх вихідних, охочих щепитися від COVID-19 серед зареєстрованих у мобільному додатку «Дія» виявилося більше, ніж тих, хто надав попередню згоду під час запрошень, які медичні працівники здійснювали телефоном. Із близько 7 тисяч киян підтвердили бажання вакцинуватися лише 560 осіб. З одного боку така активність киян тішить відповідальним ставленням до імунопрофілактики. Та з іншого – хочеться максимально скоротити час очікування у чергах», – зазначив Поворозник.

За його словами, для оптимізації процесу вакцинації у виставковому центрі прийнято рішення про розмежування потоків киян, які прийдуть на щеплення.

Читайте такожВ Україні вчора щеплення від COVID-19 отримали майже 34,5 тисяч осіб«Перший – для тих, кому зателефонували та запросили на конкретний час. Другий – для тих, хто також записаний у «Дії», але такого запрошення поки не отримав. Такі громадяни можуть або дочекатися виклику, або вакцинуватися у порядку «живої черги», – пояснив Поворозник.

Запрошені будуть повинні показати смс-повідомлення з датою, часом та номером вакцинальної бригади. У випадку запізнення у запрошених залишається можливість вакцинуватися у порядку «живої черги».

Звертаємо увагу на те, що вхід до Центру вакцинації 5 та 6 червня буде відкрито з 10:00 до 17:30.

Адреса: просп. Броварський, 15 (корпус 4, вхід 4-А).

Вакцинація від коронавірусу у Києві

29 травня у Києві, в МВЦ, відкрився великий Центр вакцинації від COVID-19.

29 та 30 травня у столичному центрі було вакциновано 3 тис. 467 осіб.

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Автор: Вікторія Токарєва