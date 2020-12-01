З 1 грудня аптеки під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка», «Аптека Шар@» і «Благодія» знижують ціни ліків до 30%*. Так покупці мають додатковий стимул приділити час піклуванню про своє здоров’я. Аптеки знижують вартість препаратів у рамках акції «Цінам хна», яка триватиме до 15 січня 2021 року включно.

Останнім часом епідеміологічна ситуація ускладнюється, тому перш за все мета акції знизити ціни на противірусні препарати та ліків проти симптомів грипу – болю в горлі, кашлю, підвищеної температури тіла. Молодим батькам доводиться багато витрачатись на товари для дітей. Саме тому аптеки пропонують знижки на молочні каші та суміші, а також креми від пелюшкового дерматиту й підгузки. Ознайомитися з усіма пропозиціями можна на сайті «Аптека АНЦ».

Аптеки під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка», «Аптека Шар@» піклуються про своїх клієнтів, тому запровадили додатковий сервіс економії – програму лояльності «Лайк». За її умовами зареєстрований клієнт отримує бонуси кожного разу, коли купує ліки в аптеках. Отримані бонуси можна використати під час наступних покупок: 1 «лайк» дорівнює одній гривні. Ще більше зручності з мобільним додатком «Лайк», що дозволяє користуватися електронною картою у смартфоні та слідкувати за станом бонусного рахунку онлайн.

Кількість акційного товару обмежено, тому аптеки пропонують зробити попереднє резервування товару через довідковий сервіс за номером: 5900. Оплатити та отримати свої товари можна в найближчій точці продажу.

*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 30%.

**Маються на увазі бонуси програми лояльності «Лайк».

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Автор: УНІАН