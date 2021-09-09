В Україні за добу виявили 3663 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 342 дитини та 63 медпрацівники.
Про це йдеться в повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 981 особу; зафіксовано 61 летальний випадок; одужали 1546 осіб.
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Крім цього, за добу проведено тестувань – 62 730 (зокрема методом ПЛР – 27 895 методом ІФА – 9397); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 438.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 2 306 939 осіб;
- одужало – 2 217 563 особи;
- летальних випадків – 54 175;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 188 070.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (379), Львівській (318), Харківській (302), Одеській (222) та Дніпропетровській (209) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 379 випадків;
Вінницька область – 124 випадки;
Волинська область – 93 випадки;
Дніпропетровська область – 209 випадків;
Донецька область – 167 випадків;
Житомирська область – 163 випадки;
Закарпатська область – 25 випадків;
Запорізька область – 163 випадки;
Івано-Франківська область – 134 випадки;
Київська область – 116 випадків;
Кіровоградська область – 18 випадків;
Луганська область – 150 випадків;
Львівська область – 318 випадків;
Миколаївська область – 51 випадок;
Одеська область – 222 випадки;
Полтавська область – 79 випадків;
Рівненська область – 93 випадки;
Сумська область – 113 випадків;
Тернопільська область – 159 випадків;
Харківська область – 302 випадки;
Херсонська область – 93 випадки;
Хмельницька область – 130 випадків;
Черкаська область – 81 випадок;
Чернівецька область – 183 випадки;
Чернігівська область – 98 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні
В Україні перший підтверджений випадок коронавірусу був зафіксований 3 березня 2020 року, 20 березня стало відомо про одужання цього пацієнта.
Вакцинація від коронавірусу в Україні почалася 24 лютого 2021 року - спочатку серед груп ризику, а з кінця травня отримати щеплення можуть усі бажаючі у центрах масової вакцинації у різних містах країни. Наразі в Україні доступні вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech, AstraZeneca різних виробників та CoronaVac від Sinovac Biotech.
Влітку 2021 року пандемія коронавірусу в Україні пішла на спад, тож більшість карантинних обмежень були зняті. Втім, влада вже заговорила про те, що до осені Україну може накрити нова хвиля коронавірусу - цього разу очікується ще більш небезпечний штам Дельта.