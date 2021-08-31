У КМДА розробили план дій для кожного рівня епідеміологічної безпеки.

1 вересня діти підуть до школи після літніх канікул та карантину, який був навесні. У Києві освітні заклади будуть працювати за правилами, які розроблені для кожного рівня епідеміологічної безпеки. Вже відомо, що батьки не зможуть зайти до школи без COVID-сертифікату або ПЛР-тесту.

Про це на офіційному порталі столиці повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

Так, рішення про низку заборон ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА. Батьківські консультації та збори будуть проводитись в онлайн режимі.

При встановленні "зеленого" рівня епідеміологічної безпеки буде заборонено:

проводити масові (освітні, наукові, тематичні та інші) заходи без засобів індивідуального захисту, які мають одягнути усі присутні;

батькам учнів забороняється відвідувати заклади групами;

батькам не можна заходити та перебувати у закладі, якщо вони не мають документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації або негативного результату тестування на СOVID-19, що проведене не більше як за 72 години до відвідування закладу. Також це стосується усіх інших осіб, які не виступають у ролі учасників освітнього процесу.

За умов "жовтого" та "помаранчевого" рівнів епідемічної небезпеки забороняється:

проводити у закладах освіти масові заходи, такі як свята та концерти, якщо на них планується присутність понад одного класу учнів. Також на заходи не можна буде кликати глядачів;

відвідувати школи та інші заклади усім особам, які не є учасниками освітнього процесу;

масове перебування у закладі батьків здобувачів освіти, також, навіть для індивідуальних відвідувань, діє правило про COVID-сертифікати або ПЛР-тести;

якщо у більш як 20 відсотків персоналу закладу освіти не буде документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, здобувачі освіти не зможуть відвідувати школи та проводити масові заходи;

учням забороняється відвідувати закладів освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт із особою з СOVID-19 перебуває більше як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу;

Читайте такожНа Рівненщині померла однорічна дівчинка, яку медики учора витягли з того світуУ разі встановлення "червоного" рівня епідеміологічної безпеки, відвідувати заклади зможуть лише учні 1-4 класів та здобувачі, які беруть участь у атестації, а також особи, які беруть участь у заходах з оцінювання якості освіти. Але це буде можливо лише за умови наявності більш як у 80 відсотків персоналу закладу документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації.

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Автор: Поліна Кузенко