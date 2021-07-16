Окрім Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac, очікується цього місяця 2 млн доз вакцини Moderna.

До кінця липня в Україну заплановано поставку понад 8 мільйонів доз вакцин від COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"До кінця липня в Україну заплановано поставку понад 8 млн доз вакцин. Окрім Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac, очікуємо цього місяця 2 млн доз вакцини Moderna", - сказав він.

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Також, за його словами, у серпні, крім інших вакцин, очікується 2 млн доз вакцини Novavax.

Шмигаль також розповів, що медичну систему готують до можливого погіршення ситуації з COVID-19.

"Наразі відсоток забезпеченості киснем ліжкового фонду становить 95%. При цьому відсоток зайнятих ліжок складає близько 8%", - розповів очільник уряду.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Довідка УНІАН. Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Станом на 16 липня загалом проведено 3 899 890 щеплень. Загалом щеплено 2 млн 539 тис. 636 людей, з них отримали 1 дозу – 2 539 634, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 360 256.

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Автор: Леся Лещенко