За словами головного санлікаря, в більшості регіонів країни активність грипу та ГРВІ перебуває на неепідемічних рівнях.

Наразі в Україні не виявлено циркуляції вірусів грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу.

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"За даними нашого дозорного епідеміологічного нагляду, наразі в Україні циркуляція вірусів грипу не виявлена. Але за минулий тиждень на ГРВІ захворіли майже 170 тис. осіб, з них 30% - діти до 17 років", - сказав Ляшко.

За його словами, в більшості регіонів країни активність грипу та ГРВІ перебуває на неепідемічних рівнях.

"Водночас у Волинській, Донецькій, Житомирській, Сумській і Черкаській областях вже зафіксовано низький рівень перевищення епідемічного порогу. Це свідчить про те, що ситуація ускладнюється, крім коронавірусу, ще і іншими респираторными вірусними інфекціями", - сказав Ляшко.

Він також розповів, що з початку епідсезону проти грипу вакциновано 50 тис. 143 особи, з них 20 тис. - за останній тиждень.

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Автор: Леся Лещенко