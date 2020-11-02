Дніпрянка розповіла про ситуацію в 9-й міськлікарні, де вона лежить з пневмонією. За її словами, місць вже не вистачає, лікарі плачуть, а пацієнти стогнуть ночами.

Хвороба почалася з температури 39 градусів. Вона трималася 12 днів і весь цей час сімейний лікар лікував жінку по телефону. Таблетки не допомагали, тому 12 жовтня мешканку Дніпра з високою температурою забрали на швидкій і привезли до 9-ї лікарні.

Читайте такожВ Україні почало діяти нове карантинне зонування (відео)За словами хворої Ірини Хоменко, черговий лікар сказала, що місць у лікарні немає і без діагнозу її не можуть покласти. Вона дала жінці направлення на рентген в поліклініку і відправила на вулицю. Того дня йшов дощ і хворій дніпрянці було дуже погано. Вона сіла на парапет і там зустрілася зі своєю сестрою, яка якраз в цей час лежала в лікарні з двостороннім запаленням, передає dp.vgorode.ua.

"Вона дотягла мене до свого ліжка, поклала і пішла лаятися в приймальний покій. Завдяки сестрі мене оформили в стаціонар в терапію", - зазначила пацієнтка.

Однак стаціонар був переповнений і люди вже лежали навіть у коридорі. Жінку в результаті поклали в їдальні на диванчик. Того ж дня їй зробили КТ і воно показало двосторонню пневмонію з ураженням легень 40%. Сатурація була низька, тому дніпрянці постійно потрібен був кисень.

"У відділенні лежало багато хворих які, як і я, потребували апарату з киснем. Апаратів катастрофічно на всіх не вистачало, за словами лікаря, люди дихали киснем по черзі навіть в реанімації", - розповідає пацієнтка.

За її словами, з кожним днем хворих ставало все більше. У їдальні в результаті стояло вже 12 ліжок.

У лікарні була страшна ситуація - люди задихалися, хрипіли, але в реанімацію їх не можна було забрати, оскільки розрахована вона тільки на п'ять місць, а там і так знаходилося 10.

Жінка розповідає, що за тиждень у відділенні померли семеро людей. Молоді лікарі плакали. Ночами кричали вмираючі люди. Один раз в коридорі жінка побачила померлого пацієнта, який пролежав накритий кілька годин:

"У перший день надходження в стаціонар беруться аналізи на COVID-19. Результати йдуть від 7 до 14 днів і весь цей час хворі знаходяться в одній палаті. Всі носять маски і навіть сплять в них, повірте на слово, з низькою сатурацією це те ще випробування. Але маски знімаються під час прийому їжі і підключенні до кисню, так що все одно є можливість контакту. Тих, у кого COVID-19 підтвердився, відвозять в 21-шу лікарню вже підлікованих мінімум через тиждень після надходження, але персонал за роботу з ковідними доплати не отримує", – говорить Ірина.

З хорошого в лікарні жінка зазначила харчування - є м'ясо, риба, сир. Чуйних працівників, лікарів, медсестер і медбрата. За словами пацієнтки, палати прибирають щодня і дезінфікують лампами. Ночами миють коридори та інші місця користування.

"Коли на величезну кількість важко хворих стало не вистачати обслуговуючого персоналу, в нічні зміни вивели сестричок з інших відділень і поліклініки. Їхні руки тремтіли, в очах жах, але всі старалися як могли", – згадує дніпрянка.

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Автор: УНІАН