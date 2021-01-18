Народний депутат зазначила, що холодна війна з погрожуванням ядерною зброєю перейшла до біологічної зброї.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олена Мошенець припускає, що пандемія коронавірусу є біологічною зброєю.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу "НАШ".

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"Я не думаю, що це моя власне особиста така думка. Але це така думка... Я пам'ятаю з одного з документальних фільмів, але суть зводилась до того. Це було після Другої Світової війни. Один із лідерів, можливо це був Черчіль, можливо Трумен, коли спілкувалися зі Сталіним, вони казали про те, що насправді все лежить навколо визначена демократія. (...) Мушу констатувати, що холодна війна з погрожуванням ядерною зброєю переходить (чи перейшла) до біологічної зброї. Це для мене найгірше. Я б сказала, що зараз Китай вийшов на першу лінію", - розповіла нардеп.

На уточнююче питання, чи розглядає депутат коронавірус як різновид біологічної зброї, Мошенець відповіла, що таке дійсно можливо.

“Я розглядаю таку можливість, що це може бути одним із різновидів біологічної зброї. Про біологічну зброю і про ядерну зброю мова йде вже багато десятиліть. Насправді ця зброя набагато гірша, ніж ядерна. Якщо за ядерними боєголовками ми можемо порахувати скільки їх, де і в яких країнах, а про те, що відбувається в лабораторіях і як це може вплинути на світову кон'юктуру в майбутньому і подальші дії, тут складніше сказати", - зазначила нардеп.

Коронавірус в Україні: статистика

За минулу добу, 17 січня, коронавірус в Україні виявили у 3034 осіб, зафіксовано 67 летальних випадків, 5236 пацієнтів одужали. Серед хворих 107 дітей та 87 медпрацівників. 1304 людини були госпіталізовані.

Усього за весь час пандемії в Україні захворіли 1163716 осіб, з них 871196 одужали, летальних випадків - 20869. Активними хворими залишаються 292520 пацієнтів.

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Автор: УНІАН