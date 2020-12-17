Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу. Тим часом кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 продовжує зростати.
Коронавірус у світі: статистика
Читайте такожCOVAX схвалила заявку України: МОЗ чекає на перші вакцини з березня 2021 рокуСтаном на 17 грудня у світі зафіксовано понад 74,2 мільйона випадків захворювання на COVID-19.
Жертвами пандемії коронавірусу стали понад 1,648 мільйона осіб. При цьому понад 41,977 мільйона пацієнтів змогли одужати.
Коронавірус в Україні: актуальні дані
В Україні з початку пандемії діагностовано 931751 випадок зараження коронавірусом. За добу COVID-19 підтвердився у 12047 українців.
За весь час пандемії 548356 осіб одужали, 15966 хворих померли.
Коронавірус у Києві: статистика
У Києві за добу виявили 1512 нових хворих коронавірусом. Померла 31 людина.
Всього за період пандемії в столиці зафіксували 96672 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.
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