Вакцинація в Євросоюзі почнеться 27, 28, 29 грудня.

В Євросоюзі вакцинація від COVID-19 почнеться 27-29 грудня.

Читайте такожСША схопили вакцину від коронавірусу Pfizer-BioNTech, яка вже почала щеплюватиПро це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. "Важливий момент для Європи. Вакцинація в ЄС розпочнеться 27, 28, 29 грудня. Ми захищаємо наших громадян разом. Ми сильніші разом" - написала Урсула фон дер Ляйен у Twitter.

Євросоюз раніше домовився з кількома виробниками, серед яких компанії Pfizer і BioNTech, Modernа, про постачання вакцин. Голова Єврокомісії раніше зазначала, що "диверсифікований портфель вакцин" зможе забезпечити "хорошу підготовку Європи до вакцинації".

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Автор: УНІАН