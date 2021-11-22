Як стверджує лікар, хворіють вже щеплені люди після контакту з інфікованими коронавірусом через те, що зараз в рази зросла кількість інфікованих.

У зв'язку з активною компанією вакцинації від коронавірусу в Україні багатьох турбує питання, чому люди, які отримали ковід-щеплення, все одно активно хворіють, і чи вбиває вакцинація імунітет.

Заступник медичного директора КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги Мелітополя Ольга Ендовицька розвіяла кілька міфів про вакцинацію в Україні, пише РИА-Мелітополь.

Так, на думку Ендовицької, на імунітеті вакцина від коронавірусу негативно точно не позначається.

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"Вакцина ніяким чином в цілому не послаблює імунітет і навпаки вона свого роду дає інструкцію, як виробити антитіла на певні збудники", - говорить медик.

Як стверджує лікар, хворіють вже щеплені люди після контакту з інфікованими коронавірусом через те, що зараз в рази зросла кількість інфікованих. Також має значення те, що нинішній штам "Дельта" відрізняється високою заразністю.

"Ці фактори і впливають на те, що поширеність коронавірусу зростає", - пояснила Ольга Ендовицька.

Лікарі ще раз наголошують на тому, що вакциновані не застраховані від хвороби, але у них більше шансу зберегти життя.

Нагадаємо, за даними МОЗ в Україні за період з 1 серпня по 31 жовтня 2021 року 94,3% госпіталізованих хворих, яким діагностували коронавірусну хворобу, не пройшли повний курс вакцинації. А 96,5% померлих від ускладнень COVID-19 за цей період не отримали двох доз антиковідної вакцини.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті www.vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Автор: Віолетта Орлова