Монополісти фармацевтичного ринку України намагаються, як дишло, повернути закон про дистанційну торгівлю та поштову доставку лікарських засобів у бік своїх інтересів. В першу чергу від цього постраждають рядові споживачі, які будуть змушені і далі оплачувати величезні накрутки, що встановлюються монополістами-аптечниками на кожну упаковку ліків.

Таку думку в ефірі телеканалу "Наш" висловив директор Агентства соціальних комунікацій Сергій Бєлашко.

Експерт нагадав, що у вересні 2020 року Верховна Рада прийняла Закон № 904-IX "Про внесення змін до статті 19 Закону України "Про лікарські засоби щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами".

"Був прийнятий закон, щоб можна було ліки, куплені в Інтернеті пересилати поштою, щоб я міг замовити ліки ще дешевше в Миколаєві, Миргороді або Ізмаїлі, і щоб мені його додому прислали. Закон прийняли, прекрасно. Але, що роблять лобісти від великих аптечних мереж? Вони йдуть в Кабінет міністрів і лобіюють відповідну постанову - нормативний підзаконний акт, який повинен розкривати зміст закону і прописувати механізм його реалізації", - зазначив він.

Бєлашко уточнив, що Держлікслужба опублікувала на своєму сайті проект постанови Кабміну Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Документ, по суті, обнуляє сенс закону № 904-IX.

"Приймається проект такого документа, який фактично вихолощує закон. Вводиться обмеження: щоб торгувати дистанційно потрібно мати мінімум два роки досвіду роботи і мати не менше 10 стаціонарних аптечних точок. Таким чином, штучно створюється монополія для аптечних мереж, які мають не менше 10 аптек. Більш того, забороняється пересилати ліки з одного регіону в інший. Тобто, ви не зможете, перебуваючи, наприклад, в Запоріжжі купити через Інтернет дешевші ліки в сусідньому Дніпрі, оскільки постановою уряду буде заборонена доставка куплених в аптеці Дніпра ліки за межі Дніпропетровської області. Простіше кажучи, існує закон, є Антимонопольний комітет, який повинен стежити за тим, щоб монополісти не створювали собі якихось неправомірних переваг, не зловживали своїм становищем на ринку, не отримували надприбутки від свого монопольного становища. Але АМКУ ситуація з ліками взагалі не цікава. Депутати закон прийняли і забули про нього, механізми парламентського контролю не працюють. У Кабінеті Міністрів сидять чиновники, які, по всій видимості, керуються своїми корисливими інтересами. І тут приходять хлопці з аптечних мереж і кажуть: "Нехай буде закон, але давайте так порішаємо, щоб повернути цей закон так, як вигідно нам", - сказав Белашко.

На даний момент ціни на одне і теж дорогі ліки в різних регіонах можуть відрізнятися на 100-200 і більше гривень. Це, на думку експерта, свідчить про те, що власники великих аптечних мереж накручують на одній упаковці ліків від 100 до 300 і більше відсотків маржі, отримуючи надприбутки.

Прийняття відповідної урядової постанови, стверджує Сергій Бєлашко, призведе до зміцнення монополії великих аптечних мереж і обнулить озвучені раніше президентом Володимиром Зеленським завдання Кабінету міністрів щодо забезпечення максимальної доступності лікарських засобів для населення всіх регіонів України і створення умов для формування на ринку медпрепаратів об'єктивних конкурентних цін.

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Автор: УНІАН