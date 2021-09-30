Очільник Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко сказав, що зараз зарано говорити про те, що наша держава наближається до "червоної" зони карантину, запровадженого для боротьби з коронавірусом COVID-19.
Міністр сказав журналістам, що про локдаун в Україні не йдеться, пише "РБК-Україна".
"Про жорсткий карантин чи локдаун мова не йде", – заявив Ляшко.
Читайте такожТрьом областям України загрожує "червона" зона карантину – KSEНагадаємо, у березні минулого року розпочалася пандемія COVID-19, і в тому ж місяці низка держав, зокрема й Україна, запровадили карантинні обмеження.
Спочатку карантин в Україні був загальнонаціональним, а потім став адаптивним.
У країні запровадили чотири карантинні зони – "зелену", "жовту", "помаранчеву" й "червону". Найслабші карантинні заходи у "зеленій" зоні, а найсуворіші – у "червоній".
В нашій державі вже було кілька хвиль коронавірусу, у період стрімкого зростання кількості хворих влада запроваджувала локдауни.
У вересні в країні погіршилася ситуація з поширенням коронавірусу – кількість виявлених хворих почала відчутно зростати.
Україна з 23 вересня перейшла з "зеленої" у "жовту" зону, і карантинні заходи було посилено.
Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький 29 вересня попередив, що через тиждень-два у Волинській, Львівській, Рівненській областях України карантин можуть посилити.
Станом на 30 вересня коронавірус в Україні діагностовано у 2 423 379 осіб, одужала 2 255 191 особа, а померли 56 274 пацієнти.