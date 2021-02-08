Президент анонсував найближчим часом презентацію кроків з реформування системи охорони здоров’я.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що медична реформа в Україні потрібна, але вона тільки почалась.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час виступу на всеукраїнському форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».

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«Я вважаю, що медична реформа Україні потрібна. Я вважаю, що вона не зроблена, тому що це хаотичні кроки: давайте закривати всі заклади, які зайві, не витрачати на це гроші, а потім вся країна біжить і не знає, де брати лікарні, куди привозити людей, хворих на COVID-19. Це велика помилка. Це говорить про те, що в цій реформі жодної стратегії не було. Я так вважаю», - зазначив Зеленський.

На переконання глави держави, реформа галузі охорони здоров’я в Україні тільки почалась.

«До неї потрібно ставитись по-іншому, все потрібно робити із запасом. І для лікарів – нормальну заробітну плату і нормальні умови, і для пацієнтів – нормальні умови, швидкість та інфраструктура. Мало побудувати прекрасну лікарню – питання як доїхати туди…на початку COVID-19 ми побачили, що маршрутизація в Україні не працює», - додав він.

«Мені здається, що потрібна серйозна реформа, всі кроки продумані, їх треба показати, прокомунікувати з суспільством, і на це все потрібні великі гроші. Ми наближаємося до цього, ще треба трішечки часу, і ми покажемо всю цю реформу, що ми будемо робити. Зрозуміло, що будуть захищені люди та лікарі», - резюмував Зеленський.

Медична реформа в Україні

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Автор: Костянтин Гончаров