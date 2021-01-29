Медичні закупівлі 2021 року розпочнуться своєчасно, наголосили в МОЗ.

Міністерство охорони здоров’я сформувало перелік лікарських засобів та медичних виробів для закупівель на 2021 рік, до якого увійшло понад 1,1 тис. найменувань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я України Світлана Шаталова.

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«Міністерство охорони здоров’я вже завершило формування номенклатур лікарських засобів та медичних виробів для закупівель на 2021 рік. Всього у переліку 1 тис. 117 міжнародних назв. Сьогодні ми вже узгодили, провізували повністю всі документи в Міністерстві охорони здоров’я, і очікуємо на відповідний наказ. Відтак проект постанови уряду невідкладно буде направлено на погодження центральних органів влади та затвердження Кабінетом міністрів», - сказала Шаталова.

Вона висловила переконання, що медичні закупівлі 2021 року розпочнуться своєчасно.

Шаталова нагадала, що минулого року постанова для закупівель 2020 року, відповідно до подання Міністерства охорони здоров’я, була затверджена 6 травня. За її словами, на сьогодні вже зібрана потреба у 17 напрямках нозології з 30, ще за 13 напрямками робота з регіонами триває і буде завершена найближчим часом.

«Ми збираємо потребу від регіональних лікарень і, відповідно, її варифікуємо, централізуємо і затверджуємо в потрібній кількості для закупівель», - зазначила заступник міністра.

Медичні закупівлі: що відомо

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Автор: Інна Андаліцька