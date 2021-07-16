Наразі дівчинка під'єднана до апарату ШВЛ і перебуває у медикаментозному сні.

На Львівщині вперше у 2021 році діагностували випадок правця у 7-річної дитини. Пацієнтка не мала вакцинації проти цієї недуги.

Про це повідомила головна санітарна лікарка Львіської області Наталія Іванченко-Тімко на своїй сторінці у Facebook.

"Перші симптоми - біль і посмикування м'язів, важко відкрити широко рот, "дивна" (сардонічна) посмішка, судоми. Летальність становить до 40%. Не варто випробовувати долю", - зазначила вона.

Лікарка наголосила, що вберегтись від небезпечного інфекційного захворювання, потрібно вакцинуватись.

"Спори правця є всюди. Найменша ранка може становити небезпеку. Порятунок один - вакцинація", - підсумувала Іванченко-Тімко.

Як уточнює ZAXID.NET, 7-річну мешканку Мостиського району, у якої лікарі діагностували правець, госпіталізували до Львівської обласної дитячої лікарні Охматдит. У медзакладі кажуть, що це перший цього року випадок небезпечного інфекційного захворювання на Львівщині.

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В Охматдиті розказали, що дитина потрапила до реанімаційного відділення 14 липня. Зараз вона під'єднана до апарату ШВЛ і перебуває у медикаментозному сні.

Пацієнтка була вакцинована в один рік, але згодом ревакцинацію їй не проводили.

У госпіталізованої дівчинки є невеличка подряпина на руці, імовірно вона й стала вогнищем інфекції.

Медики радять отримати щеплення від правця дітям у віці 2, 4, 6 і 18 місяців. А у віці 6 і 16 пройти ревакцинацію. Дорослим потрібно поновлювати щеплення від правця кожні 10 років.

Правець: що варто знати

Це гостре інфекційне захворювання, що вражає нервову систему і проявляється сильними судомами. У важких випадках хворий вигинається дугою, спираючись на п’ятки і потилицю. Якщо негайно не розпочати лікування, пацієнт може і померти. Правець може спричиняти важкі ускладнення – асфіксію та зупинку серця.

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Автор: Вікторія Гордієнко