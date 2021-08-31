Медики допускають, що смерть дитини настала внаслідок гострої серцево-легеневої недостатності на фоні підвищення температури.

На Рівненщині померла однорічна дівчинка, яку учора медики вивели зі стану клінічної смерті.

Як повідомив кореспонденту УНІАН директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я населення Рівненської облдержадміністрації Олег Вівсяник, повторна зупинка серця зафіксована сьогодні, 31 серпня, о 3-й годині ночі.

За його інформацією, реанімаційні заходи результату не дали.

Читайте такожПовернули з того світу: на Рівненщині медики врятували однорічну дитину"Дитина померла о 7-й годині ранку 31 серпня в обласній дитячій лікарні, куди була доставлена бригадою медиків з лікувального закладу міста Дубно", - розповів він

Наразі проводиться розслідування причин смерті дівчинки. Медики допускають, що вона померла внаслідок гострої серцево-легеневої недостатності на фоні підвищення температури.

Порятунок однорічної дівчинки на Рівненщині

Ввечері 30 серпня у місті Дубно Рівненської області медики швидкої допомоги вивели зі стану клінічної смерті однорічну дитину.

Зокрема, до них звернулася матір дівчинки, повідомивши, що у її доньки температура 39°C, а шкіра посиніла.

Після надання допомоги дитину транспортували до реанімаційного відділення Дубенської міської лікарні.

Автор: Петро Хромих