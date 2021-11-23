Ще три області мають показники "помаранчевої" зони, інші - "червоної".

На сьогодні показники "жовтої" зони епідемічної небезпеки мають лише три регіони України.

Як свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я, це Кіровоградська, Тернопільська та Чернівецька області.

Показники "помаранчевої" зони епіднебезпеки також мають три області (Закарпатська, Полтавська та Харківська).

Показники у решті областей відповідають "червоній" зоні.

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Так, станом на 22 листопада найвища завантаженість ліжок з киснем в Івано-Франківській (64,3%), Донецькій (64,2%) областях, а також у Києві (62,2%).

Загалом в Україні наразі зайнято 55,8% ліжок з киснем.

Найвищий рівень госпіталізації у Житомирській (в середньому 89,1 особи на 100 тис. населення) та у Хмельницькій (в середньому 86,9 особи на 100 тис. населення) областях.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 18 областей і місто Київ залишаються в "червоній" зоні епідемічної небезпеки. Зокрема, станом на 20 листопада в "червоній зоні" залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області та місто Київ.

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Автор: Антоніна Доломанжи