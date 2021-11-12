Батьки кажуть, що синові раптово стало погано, а потім малюк просто помер.

В селищі Козова Тернопільської області раптово померло немовля. Йому був лише один місяць.

Про смерть хлопчика на лінію "102" повідомив фельдшер бригади екстреної медичної допомоги, розповіли у відділі комунікації поліції області.

Батьки кажуть, що ввечері синові стало погано, носом пішла кров. Дитина не була на обліку сімейного лікаря, сім'я одразу викликала "швидку".

"Лікарі, які прибули на виклик, не встигли врятувати одномісячне немовля. Причина смерті дитини стане відома після проведення судово-медичної експертизи. На тілі малюка слідів насильницької смерті експерт не виявив. Сусіди кажуть, що родина, в якій сталося нещастя, благополучна", - повідомляють поліцейські.

Правоохоронці внесли подію до ЄРДР згідно із ч. 2 ст. 115 (природна смерть малолітньої дитини). Слідство триває.

Синдром раптової дитячої смерті

Медицині відоме таке явище, як синдром раптової дитячої смерті (СРДС), коли немовля або дитина помирає без будь-яких попередніх ознак. Патологію досліджують з 50-х років XX століття.

Читайте такожСиротами залишились 11 дітей: у Хмельницькому COVID-19 забрав життя вагітної жінки (відео)Причина синдрому до кінця невідома. Як фактори, що потенційно можуть впливати на раптову смерть дитини, дослідники розглядають сон на животі, малу вагу при народженні, підвищену або ж знижену кімнатну температуру, анемію, передчасні пологи, штучне вигодовування і навіть чоловічу стать малюка.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Тернопільській області тримісячне немовля померло внаслідок COVID-19. А на Івано-Франківщині померло немовля, мати якого відмовлялась від госпіталізації.

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Автор: Катерина Комолова