Медики констатували у дівчинки вроджену пневмонію.

У Коломийському районі в інфікованої COVID-19 пацієнтки від ускладнень з диханням померло немовля.

Про це в інтерв’ю "Галці" розповів директор Івано-Франківського обласного центру контролю і профілактики хвороб Руслан Савчук.

Напередодні пологів у 26-річної жінки підтвердили COVID-19, але від госпіталізації у перинатальний центр вона відмовилась і вирішила лікуватися вдома.

Проте ПЛР-тест у приватній лабораторії показав негативний результат. За кілька днів жінка з поганим самопочуттям поступила у пологовий будинок Коломиї та народила дівчинку.

Читайте такожУ МОЗ розказали, чи можна лікувати ГРВІ з допомогою антибіотиківЗа словами Савчука, одразу ж після народження немовля перевели у реанімацію та під'єднали до апарату штучної вентиляції легень через важкі дихальні розлади.

Того ж дня дитина померла. Медики констатували у дівчинки вроджену пневмонію, а посмертний аналіз показав в її організмі наявність COVID-19.

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Автор: Віолетта Орлова