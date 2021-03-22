До листа очікування на вакцинацію записались 309 тис. 826 осіб.

В Україні минулої доби проти COVID-19 щеплено понад 2,7 тис. осіб, всі вони отримали першу дозу вакцини.

Про це йдеться у оперативних даних щодо кампанії з вакцинації за 21 березня, що оприлюднені на ресурсі МОЗ "Вакцинація від COVID-19".

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Згідно з повідомленням, за вчора не було людей, які б отримали другу дозу і завершили вакцинацію.

Усього з початку кампанії з вакцинації в Україні щеплено 111 тис. 25 осіб, з них отримали 1 дозу – 111 тис. 24 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 1 особа.

Як зазначається, за 21 березня 2021 року було зроблено на 1 тис. 253 щеплення менше, ніж за попередню добу. Вакцинацію здійснювали 66 мобільних бригад з імунізації.

Найбільшу кількість щеплень вчора було зроблено у Донецькій області – 770, а за весь період вакцинальної кампанії – також у Донецькій області – 9 тис. 014 щеплень.

Станом на 21 березня до листа очікування вакцинації записались 309 тис. 826 осіб.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

Щеплення від COVID-19: в Україні почалася вакцинація військових за межами ООС (фото)

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Автор: Інна Андаліцька