На початку грудня Нова пошта надала лікарням Полтавщини, благодійним фондам «Свої» та «Корпорація монстрів» наразі найнеобхідніше обладнання для порятунку життя – 190 кисневих концентраторів. Адже кількість хворих продовжує зростати, а кисневе обладнання стає дефіцитом.

«Друга хвиля пандемії набирає обертів, вірус поширюється дуже швидко і ми розуміємо, що лише спільними зусиллями та всебічною допомогою медичним працівникам можна мінімізувати наслідки пандемії. З перших днів карантину Нова пошта приєдналася до протистояння з COVID-19. Ми робили й надалі робитимемо все від нас залежне, щоб «озброїти» наших лікарів сучасним обладнанням, від якого залежить життя хворих українців. Ми були й залишаємося поруч!», – наголосила Інна Поперешнюк, співзасновниця Нової пошти.

Так, 100 апаратів компанія надала трьом лікарням міста Полтава: 30 апаратів до лікарні №3, 50 – до лікарні №4 та ще 20 – до лікарні №5. Інші 90 концентраторів компанія передала благодійним фондам «Свої» у Києві та «Корпорації монстрів» в Одесі, які будуть надаватися підопічним фондів із будь-якого куточка країни та доставлятимуться Новою поштою безкоштовно.

«Ми дуже вдячні за вкрай необхідну допомогу від нашого партнера Нової пошти. Згодом до нашої клініки будуть госпіталізуватися хворі на коронавірус. Подача кисню є питанням життя і смерті пацієнтів у важкому стані, а кисневі концентратори дозволять нам рятувати людей», – відзначила директорка Полтавської клінічної лікарні №4 Лілія Погребняк.

«Є хворі, які не можуть потрапити до лікарні в принципі. Це люди, що прикуті хворобою до ліжка. Вони лікуються під наглядом сімейного лікаря й ми забезпечуємо їх киснем. Є хворі, які очікують на госпіталізацію, і вони теж отримують кисень під наглядом сімейного лікаря. Є люди, які виписуються з лікарні із низькою сатурацією, і киснева підтримка їм знадобиться протягом багатьох місяців або навіть всього життя. Завдяки цій підтримці компанії ми зможемо надати більше допомоги тим, кому вкрай потрібні кисневі концентратори», – розповідає директорка БФ «Свої» Леся Литвинова.

«В певний момент мене охопив відчай – на складі залишилося два концентратори, поставки нових потрібно було очікувати 1-2 тижні. При цьому запити надходили постійно, лист очікування перевалив за 14 людей. В цей момент з’явилася Нова пошта, яка запропонувала нам свою допомогу – через два дні 40 нових концентраторів вже відвантажувалися у нашому офісі. Компанія встигла дуже вчасно», - коментує Катерина Ножевнікова, керівниця БФ «Корпорація монстрів».

Загалом Нова пошта виділила на закупівлю кисневих концентраторів 12 млн грн.

Як повідомлялося раніше, компанія долучилася до забезпечення українських лікарень медичним обладнанням та засобами індивідуального захисту з перших днів пандемії. 15 березня 2020 року керівництво компанії прийняло рішення про виділення 25 млн грн на закупівлю необхідного медичного обладнання для боротьби із вірусом. Вже 18 березня регіональні лікарні отримали першу партію гуманітарної допомоги – рентгенографічні апарати та УЗІ-сканери, біохімічні автоматичні аналізатори, апарати для проведення мембранного плазмоферезу та штучного дихання, інше устаткування.

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Автор: УНІАН