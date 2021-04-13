У жінки виявили велике ураження обох легенів.

У Миколаєві в пологовому будинку №1 від ускладнень коронавірусу померла породілля, яка виношувала двійню.

Читайте такожУ Києві врятували маму 14 дітей, у якої було 90% ураження легень коронавірусомПро це повідомила начальник управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай, передають НикВести.

"Розтин показав важку "ковідну" пневмонію. Тотальне ураження обох легень", - сказала вона.

За словами Шамрай, дітей вдалося врятувати, вони знаходяться під наглядом лікарів Миколаївської обласної дитячої лікарні.

"Народилася двійня. Діти живі, перебувають в обласній дитячій лікарні. Жінка з Вознесенська", - розповіла Шамрай.

В даний час в Миколаївському пологовому будинку №1 з підтвердженим діагнозом COVID-19 знаходяться 23 вагітні, їх стан оцінюється як середньої тяжкості.

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Автор: Ірина Погоріла