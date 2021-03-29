На днях Єврокомісія презентувала проект "цифрових зелених сертифікатів" для сприяння безпечному вільному переміщенню в межах ЄС у період пандемії.

Функціонал української електронної системи охорони здоров’я eHealth потенційно дозволяє видавати документи про вакцинацію від коронавірусу, негативний тест або підтвердження того, що людина перехворіла на COVID-19.

Читайте такожВ Україні не запроваджуватимуть паспорти імунізації: головний санлікар назвав причинуПро це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер.

Він заявив, що у МОЗ уважно стежать за новинами з Європейського Союзу і зазначив, що днями Європейська комісія презентувала проект "цифрових зелених сертифікатів" (Digital Green Certificate). Сертифікати мають стати стандартизованим документом, що містить докази вакцинації від коронавірусу або негативного тесту (ПЛР або швидкого антиген-тесту), або ж доказ, що людина перехворіла на COVID-19.

"Наразі функціонал eHealth в Україні потенційно дозволяє видавати необхідні документи, але поки що за прийнятим в Україні стандартом", - заявив Кучер.

За його словами, Міністерство охорони здоров'я "зробило крок на випередження, тому дивимось, яке буде фінальне рішення і одразу почнемо впровадження в Україні".

Паспорти вакцинації для туристів

17 березня Єврокомісія запропонувала країнам-членам ЄС створити "цифровий зелений сертифікат" єдиного зразка для сприяння безпечному вільному переміщенню в межах ЄС у період пандемії. У сертифікатах буде вказано прізвище та ім'я особи, дату народження, дату видачі, інформацію про щеплення, негативний тест або одужання після COVID-19, а також унікальний ідентифікатор документу.

Депутати Європарламенту мають намір до літа розглянути і схвалити пропозиції Європейської комісії щодо створення "цифрових зелених сертифікатів", які дозволять подорожувати в межах країн ЄС у період пандемії.

29 березня президент Володимир Зеленський заявив про необхідність розробки в Україні системи "паспортів вакцинації" за прикладом країн Європейського Союзу, США та Ізраїлю.

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Автор: Костянтин Гончаров